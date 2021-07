Notifiche telefono | come gestirle e personalizzarle

(Di giovedì 8 luglio 2021) Lesono la croce e delizia di tutti gli smartphone: ne riceviamo davvero tanti nel corso della giornata e alcuni di essi li chiudiamo senza nemmeno leggerli, per concentrarci solo su quelli che riguardano le chat o le app social. Se sul nostroriceviamo davvero troppee vogliamo porre un freno a quelle provenienti dai giochi o dalle app che utilizziamo raramente e, viceversa, mettere in primo piano le app di cui vogliamo sempre leggere lenon dobbiamo far altro che utilizzare i menu di configurazione disponibili su tutti i moderni smartphone. In questa guida vi mostreremo infatti ...

Advertising

baekchanghyuk : Ovviamente oggi le notifiche del mio telefono sono andate a puttane e mi sono persa sia la live che lo space di Kih… - blueandguk : @mylifewasdull per un secondo ho avuto il telefono invaso di notifiche da un piccolo yoongi arcobaleno - alewoosan : credo che il mio telefono sta laggando un botto perché le mie notifiche su twt mi spostano - ginevraloveslou : @GOLDVNx @fearlessxx_ la smettete di retwittare che mi sta esplodendo il telefono di notifiche vi meno - alehatesu : Mi sta esplodendo il telefono dalle notifiche byeee io non volevo diventare famosa il mio obiettivo era perculare??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Notifiche telefono

News Mondo

Inoltre, c'è la possibilità di impostare delleche avvisino per tempo quando è il giorno ... per vedere ad esempio punti di interesse turistico, oppure farmacie, magari con orari,, ...... ti basta fare doppio clic sulla sua icona posta accanto all'area didi Windows (se ... Altre soluzioni per cambiare voce su Fortnite PS4 Se hai a disposizione uno un tablet Android ...La casa americana sta collaborando con il Comune di Alcobendas, in Spagna, per collaudare un sistema di notifiche sul traffico che bypassa il telefono ...Con l'estate in arrivo è inevitabile che sugli schermi di molti telefoni si ripresenti l'allarmante messaggio dello smartphone troppo caldo. Queste notifiche e schermate si presentano in varie ...