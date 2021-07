Nardella: "In un giorno contagi da Covid quadruplicati in provincia di Firenze" (Di giovedì 8 luglio 2021) "Nella provincia di Firenze siamo passati in un giorno da 9 contagi a 37 , quindi sono quadruplicati . Le autorità sanitarie mi dicono che a Careggi, su tutti i controlli effettuati, la stragrande ... Leggi su lanazione (Di giovedì 8 luglio 2021) "Nelladisiamo passati in unda 9a 37 , quindi sono. Le autorità sanitarie mi dicono che a Careggi, su tutti i controlli effettuati, la stragrande ...

Advertising

m_nardella : RT @Vivo_Azzurro: ???? Tiri in porta e partitella per gli #Azzurri ?? Ieri pomeriggio, il giorno dopo la vittoria contro il #Belgio la #Nazi… - ciumeo : @DarioNardella Ecologico sarà il giorno in cui Nardella si trasformerà, finalmente, in compost. -