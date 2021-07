"L'avevo chiamata a gennaio, ma lei...". Raffaella Carrà e la malattia segreta, la sconvolgente rivelazione di Milly Carlucci (Di giovedì 8 luglio 2021) La morte di Raffaella Carrà ha sconvolto i telespettatori italiani, ma forse ancora di più i colleghi della tv e della Rai. La regina dello spettacolo è scomparsa a 78 anni ed era malata da qualche tempo. Un tumore al seno, lo stesso che stroncò la madre nel 1987, di cui però non aveva parlato praticamente a nessuno, se non all'ex compagno Sergio Japino e pochi altri. Perfino Claudia Boncompagni, figlia del grande Gianni (il primo storico amore di Raffa) e legatissima alla presentatrice, ha spiegato di non saperne nulla. "Un grande gesto d'amore per i suoi fan, non voleva che la malattia ne offuscasse il ricordo", è stato spiegato. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) La morte diha sconvolto i telespettatori italiani, ma forse ancora di più i colleghi della tv e della Rai. La regina dello spettacolo è scomparsa a 78 anni ed era malata da qualche tempo. Un tumore al seno, lo stesso che stroncò la madre nel 1987, di cui però non aveva parlato praticamente a nessuno, se non all'ex compagno Sergio Japino e pochi altri. Perfino Claudia Boncompagni, figlia del grande Gianni (il primo storico amore di Raffa) e legatissima alla presentatrice, ha spiegato di non saperne nulla. "Un grande gesto d'amore per i suoi fan, non voleva che lane offuscasse il ricordo", è stato spiegato. ...

