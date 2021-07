Governo: via libera Cdm a 4 ddl ratifica Trattati internazionali (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, ha approvato quattro disegni di legge di ratifica ed esecuzione di altrettanti Trattati o accordi internazionali. Con il primo provvedimento Italia e Uruguay s'impegnano, tra l'altro, a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in diversi settori, quali –per esempio– la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti relativi a procedimenti penali, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali (testimoni, vittime, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, ha approvato quattro disegni di legge died esecuzione di altrettantio accordi. Con il primo provvedimento Italia e Uruguay s'impegnano, tra l'altro, a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in diversi settori, quali –per esempio– la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti relativi a procedimenti penali, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali (testimoni, vittime, ...

Advertising

vilmamoronese : Ministero della transizione ecologica o oncologica? Linea dura del Governo Draghi contro l'Ambiente, via i fondi a… - capuanogio : #Suning, ora comanda Alibaba con il governo che hanno tolto a #Zhang il controllo dell'attività principale del grup… - Radio1Rai : A pochi giorni dall'intesa Governo-sindacati-Confindustria su licenziamenti e cassa integrazione, la #Gianetti Ruot… - TV7Benevento : Governo: via libera Cdm a 4 ddl ratifica Trattati internazionali (3)... - TV7Benevento : Governo: via libera Cdm a 4 ddl ratifica Trattati internazionali... -