Francia | Deschamps confermato ct fino ai Mondiali 2022

(Di giovedì 8 luglio 2021) Nonostante la clamorosa eliminazione agli ottavi di finale di Euro 2020, il ct dellaairesterà Didier, che ha ricevuto la conferma della fiducia da parte del presidente della FFP (Federcalcio francese) Noel Le Graet in una intervista a Le Figaro: “Sarà l’allenatore dellain Qatar, la questione si è risolta in tre minuti. La sua voglia di continuare è molto forte, e anche la mia lo era. Non c’è stata alcuna discussione”. SportFace.

Il presidente della Federcalcio francese, Noël Le Graët, conferma il ct a Le Figaro: 'Deschamps sarà ancora il ct della Francia al Mondiale in Qatar? La questione si è risolta in tre minuti. La sua voglia di continuare è molto forte, e anche la mia lo era. Non c'è stata alcuna discussione'.