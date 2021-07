Federico Zampaglione si sposa con l’attrice Giglia Marra (Di giovedì 8 luglio 2021) «Prima che lo sappiate in altro modo, ve lo diciamo: ad agosto, Giglia e io ci sposiamo». Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, ha scelto parole semplice per annunciare le proprie nozze. Una foto, fronte a fronte con la compagna, una confessione leggera, benché poco spontanea. Poi, qualche hashtag. «Per sempre, amore, noi». Come un innamorato qualunque, l’ex compagno di Claudia Gerini ha sciorinato le formule di rito, quelle social. Ed altro non ha aggiunto. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 luglio 2021) «Prima che lo sappiate in altro modo, ve lo diciamo: ad agosto, Giglia e io ci sposiamo». Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, ha scelto parole semplice per annunciare le proprie nozze. Una foto, fronte a fronte con la compagna, una confessione leggera, benché poco spontanea. Poi, qualche hashtag. «Per sempre, amore, noi». Come un innamorato qualunque, l’ex compagno di Claudia Gerini ha sciorinato le formule di rito, quelle social. Ed altro non ha aggiunto.

