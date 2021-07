Euro 2020, Bonucci in vista di Italia-Inghilterra: “Ancora un centimetro” (Di giovedì 8 luglio 2021) “Ancora di piu’. Ancora un cm“. Lo ha scritto su Twitter il difensore della Nazionale Italiana e della Juventus Leonardo Bonucci. Il 34enne di Viterbo ha pubblicato due foto dell’allenamento con i suoi compagni in vista della finale degli Europei 2020 contro l’Inghilterra. Ha voluto mandare un messaggio attraverso i social anche Gianluigi Donnarumma. “Lavora duro e sorridi sempre“, ha scritto il portiere azzurro. Cresce l’attesa per Italia-Inghilterra, gara che decreterà la Nazionale vincitrice degli ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) “di piu’.un cm“. Lo ha scritto su Twitter il difensore della Nazionalena e della Juventus Leonardo. Il 34enne di Viterbo ha pubblicato due foto dell’allenamento con i suoi compagni indella finale deglipeicontro l’. Ha voluto mandare un messaggio attraverso i social anche Gianluigi Donnarumma. “Lavora duro e sorridi sempre“, ha scritto il portiere azzurro. Cresce l’attesa per, gara che decreterà la Nazionale vincitrice degli ...

Advertising

ImpressionistAL : DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - EURO2020 : ??? EURO 2020 semi-finals ?? #EURO2020 - Adnkronos : La sportività di #LuisEnrique dopo #ItaliaSpagna e la sconfitta ai rigori: 'Complimenti, tiferò per voi' - sportface2016 : #Euro2020, cresce l'attesa per #ItaliaInghilterra | #Bonucci: “Ancora un centimetro”. #Donnarumma: “Lavora duro e s… - gp_defelice : RT @semino14: Jorginho è rimasto lo stesso giocatore dei tempi di Sarri, però ha aggiunto un paio di pezzi nuovi al repertorio. Ne ho scrit… -