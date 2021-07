DAZN e TIM | l’accordo sui diritti TV della Serie A finisce all’AntitrustHDblog it

(Di giovedì 8 luglio 2021) L’indagine verificherà se ci sono le condizioni giuste per proseguire.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

repubblica : ?? Diritti tv, l'Antitrust avvia un'istruttoria su alcune clausole dell'accordo tra Dazn e Tim - classcnbc : ANTITRUST: ISTRUTTORIA SU TIM-DAZN #SerieA senza pace: l'#Antitrust ha avviato istruttoria su #Tim e #Dazn per i d… - MediasetTgcom24 : Diritti tv Serie A, l'Antitrust apre un'istruttoria su Tim e Dazn #Dazn - ACeschia : RT @Agenzia_Ansa: L'Antitrust ha avviato un'istruttoria su alcune clausole dell'accordo fra Tim e Dazn per la distribuzione e il supporto t… - sportli26181512 : Istruttoria Antitrust su diritti tv. Tim: 'L’accordo con Dazn sviluppa la concorrenza': Istruttoria Antitrust su di… -

Ultime Notizie dalla rete : DAZN TIM

L'Antitrust ha avviato un'istruttoria su alcune clausole dell'accordo fraper la distribuzione e il supporto tecnologico relativo ai contenuti dei Pacchetti 1 e 3 dei diritti per la visione delle partite del Campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021 - ...ANTITRUST CONTRO.pdf Il punto di partenza è che l'accordo esclude gli altri operatori dalla possibilità di accedere a contenuti fondamentali per l'offerta on Italia, dove il campionato di ...L'Antitrust ha avviato un'istruttoria su alcune clausole dell'accordo fra Tim e Dazn per la distribuzione e il supporto tecnologico relativo ai contenuti dei Pacchetti 1 e 3 dei ...23.4.2021 21:57 - TRENDS 2.0.216: intermarket e update mercati (mercati in evoluzione) I mercati sembrano invincibili, però quando si inizia ad avere questa percezione, bisogna i ...