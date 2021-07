Covid | Salvini | ' mettere in sicurezza fasce a rischio ma no inseguire siringhe alla mano' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Per il vaccino "mi sono prenotato sul sito della Regione Lombardia per agosto. Sono per la libertà di scelta, non per gli inseguimenti, soprattutto per quello che riguarda i minori: ho visto i video di tanti pediatri che dicono attenzione per quanto riguarda i bambini e le bambine.inleè sacrosanto, peròtutti contro la loro volontà no". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro,