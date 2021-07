Covid, Gimbe: Tornano a crescere i casi in Campania. Vaccini, doppia dose per oltre un terzo degli abitanti (Di giovedì 8 luglio 2021) In Campania nella settimana 30 giugno-6 luglio si registra una performance in miglioramento sui casi attualmente positivi per 100milla abitanti, ma si evidenzia un aumento dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe sull’andamento dell’epidemia. In particolare, in Campania ci sono 131 attualmente positivi ogni 100mila abitanti. I nuovi casi di Covid-19 sono il 9,3% in più rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 luglio 2021) Innella settimana 30 giugno-6 luglio si registra una performance in miglioramento suiattualmente positivi per 100milla, ma si evidenzia un aumento dei nuovirispetto alla settimana precedente. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della fondazionesull’andamento dell’epidemia. In particolare, inci sono 131 attualmente positivi ogni 100mila. I nuovidi-19 sono il 9,3% in più rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e ...

