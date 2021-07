Coldiretti: Emergenza cinghiali, un incidente ogni 48 ore. Mobilitazione anche in Campania (Di giovedì 8 luglio 2021) Un incidente ogni 48 ore con 16 vittime e 215 feriti è il tragico bilancio nell’anno dell’Emergenza Covid dell’invasione di cinghiali e animali selvatici che non si fermano più davanti a nulla, abbattendo recinzioni, guadando fiumi e attraversando strade e autostrade mettendo a rischio la vita e la sicurezza delle persone. E’ quanto emerge dall’analisi di Coldiretti su dati Asaps, in occasione della protesta degli agricoltori in tutta Italia a partire da piazza Montecitorio a Roma con mobilitazioni nelle principali città, da Milano a Napoli, da Torino a Bologna, da Palermo a Cagliari, da Bari a Bologna ed ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 luglio 2021) Un48 ore con 16 vittime e 215 feriti è il tragico bilancio nell’anno dell’Covid dell’invasione die animali selvatici che non si fermano più davanti a nulla, abbattendo recinzioni, guadando fiumi e attraversando strade e autostrade mettendo a rischio la vita e la sicurezza delle persone. E’ quanto emerge dall’analisi disu dati Asaps, in occasione della protesta degli agricoltori in tutta Italia a partire da piazza Montecitorio a Roma con mobilitazioni nelle principali città, da Milano a Napoli, da Torino a Bologna, da Palermo a Cagliari, da Bari a Bologna ed ...

Advertising

CDNewsCalabria : Emergenza cinghiali, Coldiretti e agricoltori in protesta alla Cittadella - stop_fake_news_ : AGI - Con l'emergenza Covid che ha ridotto per mesi la presenza dell'uomo all'aperto, proliferano, con un aumento d… - LaCnews24 : Emergenza cinghiali, agricoltori e Coldiretti in protesta davanti la Cittadella: ''Situazione insostenibile''… - ColdirettiTo : Noi saremo dalle 9 in Piazza Castello con tutte le Federazioni provinciali, venite a trovarci, è una questione che… - icittadini : Coldiretti: caldo: con +1,5 gradi nelle campagne è emergenza insetti -