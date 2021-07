Calciomercato Sampdoria | pole per Lammers dell’Atalanta Due nodi da sciogliere

(Di giovedì 8 luglio 2021): blucerchiati inper Sam, ma Faggiano dovrà studiare la formula giusta. La situazione Situazione non semplice e, soprattutto, non risolvibile in poco tempo è sicuramente quella che riguarda Samalla. L’attaccante olandese, infatti, ha bisogno di giocare e i blucerchiati vorrebbero portarlo a Genova dopo i tentativi andati a vuoto negli scorsi mesi. Il prossimo ds Daniele Faggiano, però, dovrà sfoltire il reparto offensivo dellaprima di potersi mettere al tavolo con l’Atalanta per trattare il classe ...

Advertising

aleeremos : Il futuro di #Damsgaard alla #Sampdoria sembra scritto @SampNews24 - Cucciolina96251 : RT @clubdoria46: #Calciomercato #Sampdoria, #Ferrero trattiene #Damsgaard. Ecco come #Samp - Cucciolina96251 : RT @Daniele20052013: Calciomercato Sampdoria, Osti chiude a Keita: «Cifre alte per noi» - Cucciolina96251 : RT @CalciohellasIt: #Calciomercato #HellasVerona, #Günter richiesto da #Sampdoria e #Sassuolo - CalciohellasIt : #Calciomercato #HellasVerona, #Günter richiesto da #Sampdoria e #Sassuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria

Nelle ultime settimane è tornato sotto la luce dei riflettori Keita Baldé , non riscattato dalla: l'ex nerazzurro e biancoceleste si è proposto, complice anche la volontà di tornare a ...Il grande Europeo giocato da parte dell'esterno danese Mikkel Damsgaard , di proprietà della, ha fatto sì che tante squadra europee di prima fascia, tra cui l' Inter, abbiano abbiano messo gli occhi su di lui, con la società blucerchiata che attende di fare le prossime mosse per ...Con Cucciolo e Pisolo in posizione di forza, i Sette Nani della Sampdoria hanno scandito il ritmo della festosa avventura dell'Italia a UEFA EURO 2020.Euro 2020 ha messo ulteriormente in luce il talento di Mikkel Damsgaard, esterno della Sampdoria che piace a tutte le big italiane e non solo ...