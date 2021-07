Assegno temporaneo Inps per i figli: cos'è, chi ne ha diritto e cosa fare per ottenerlo (Di giovedì 8 luglio 2021) In vista dell'apertura della procedura per l' Assegno temporaneo per i figli sul sito dell' Inps , sono pervenute già 75.000 domande riferite in totale a oltre 125.000 minori, con l'87% delle ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 8 luglio 2021) In vista dell'apertura della procedura per l'per isul sito dell', sono pervenute già 75.000 domande riferite in totale a oltre 125.000 minori, con l'87% delle ...

