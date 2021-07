Antonello Venditti stava per morire ma un santo lo ha salvato

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 8 luglio 2021) Lui un grande artista della musica italiana ma anche un uomo di fede a cui non piace sbandierare il suo credo.racconta un aneddoto particolare della sua vita che ha deciso di rendere pubblico in un’intervista ad un quotidiano online: “Quando sono nato, se non ci fosse stato lui, non ce l’avrei fatta”. L'articolo proviene da La Luce di Maria.