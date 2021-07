Anche Johnson ritira truppe dall'Afghanistan, ma avanzano i talebani (Di giovedì 8 luglio 2021) 'Tutte le truppe britanniche assegnate alla missione Nato in Afghanistan ora stanno tornando a casa'. Alla Camera dei Comuni il primo ministro britannico Boris Johnson ha ufficializzato la fine della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 luglio 2021) 'Tutte lebritanniche assegnate alla missione Nato inora stanno tornando a casa'. Alla Camera dei Comuni il primo ministro britannico Borisha ufficializzato la fine della ...

