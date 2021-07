Alta tensione in Iraq, attacco contro l’ambasciata americana a Baghdad (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug – Iraq, attacco contro l’ambasciata americana. Da quando il 3 gennaio del 2020 il generale iraniano della forza Quds, Qassem Soleimani, è stato assassinato a Baghdad da un drone americano, la strategia dell’Asse di Resistenza – comprendente tutta quella galassia di forze militari e politiche legate direttamente o indirettamente a Teheran – è cambiata profondamente. Infatti, a partire da quel fatidico giorno si è registrato in Iraq un forte aumento degli attacchi diretti contro le forze statunitensi, gli stessi sarebbero volti a rendere costosa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug –. Da quando il 3 gennaio del 2020 il generale iraniano della forza Quds, Qassem Soleimani, è stato assassinato ada un drone americano, la strategia dell’Asse di Resistenza – comprendente tutta quella galassia di forze militari e politiche legate direttamente o indirettamente a Teheran – è cambiata profondamente. Infatti, a partire da quel fatidico giorno si è registrato inun forte aumento degli attacchi direttile forze statunitensi, gli stessi sarebbero volti a rendere costosa ...

