Precipita con il parapendio in Friuli | si procura una frattura e un trauma cranico

(Di mercoledì 7 luglio 2021) (Visited 142 times, 142 visits today) Notizie Simili: Animatori scagionati per la morte del piccolo…per 6 metri dalla ferrata in Fvg e si fa… Scivola per 50 metri sulla neve ...

Advertising

solounataty : RT @Gazzettino: Si lancia col parapendio a 75 anni e precipita dopo il decollo: portato in ospedale con l'elisoccorso - Gazzettino : Si lancia col parapendio a 75 anni e precipita dopo il decollo: portato in ospedale con l'elisoccorso - Cris_quella : RT @dustyballerina: Cadere con l’eleganza di un fiore di gelsomino che mentre precipita ti dice “non provare a toccarmi”. Cadere così. - Ioebasta_17 : RT @dustyballerina: Cadere con l’eleganza di un fiore di gelsomino che mentre precipita ti dice “non provare a toccarmi”. Cadere così. - permemozione : RT @dustyballerina: Cadere con l’eleganza di un fiore di gelsomino che mentre precipita ti dice “non provare a toccarmi”. Cadere così. -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita con

Prima Como

Il parapendio precipitato in Friuli.il parapendio in Friuli e riporta serie ferite . È accaduto a Meduno , dove un parapendista di nazionalità ungherese di settantacinque anni è caduto appena dopo il decollo procurandosi ...... il portiere, quindi andremo al centro del campo e alla fine finiremoposizioni offensive come ... A causa del suo stile di gioco e della sua velocità quando sifuori dalla linea per ...Intervista al Team Principal di Aston Martin: dal valore aggiunto di Sebastian Vettel alle caratteristiche delle monoposto per il 2022 ...MEDUNO - Un parapendista di nazionalità ungherese, G.A.G., 75 anni, originario di Budapest, è precipitato subito dopo il decollo, per una cinquantina di metri, ...