Papa, Vaticano “Decorso regolare e soddisfacente” (Di mercoledì 7 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Decorso post-operatorio di Sua Santità Papa Francesco continua ad essere regolare e soddisfacente. Il Santo Padre ha continuato ad alimentarsi regolarmente ed ha sospeso la terapia infusionale. L’esame istologico definitivo ha confermato una stenosi diverticolare severa con segni di diverticolite sclerosante. Papa Francesco è toccato dai tanti messaggi e dall’affetto ricevuto in questi giorni ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera”. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ilpost-operatorio di Sua SantitàFrancesco continua ad essere. Il Santo Padre ha continuato ad alimentarsi regolarmente ed ha sospeso la terapia infusionale. L’esame istologico definitivo ha confermato una stenosi diverticolare severa con segni di diverticolite sclerosante.Francesco è toccato dai tanti messaggi e dall’affetto ricevuto in questi giorni ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera”. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Advertising

fattoquotidiano : Il Papa operato al colon per una stenosi diverticolare sintomatica. Visto quello che c’è intorno a lui in Vaticano,… - vaticannews_it : #1luglio #InsiemeperilLibano La Giornata di preghiera per la pace indetta da #PapaFrancesco, si è aperta in Vatica… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Il decorso post-operatorio di Sua Santità Papa Francesco continua ad essere regolare e soddisfa… - DirettaSicilia : Papa, Vaticano “Decorso regolare e soddisfacente”, - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Papa, Vaticano “Decorso regolare e soddisfacente” - -