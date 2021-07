Palù, variante Delta: efficaci vaccini a mRna. La chiave di volta è vaccinare chi manca all’appello (Di mercoledì 7 luglio 2021) Palù: vaccini e variante Delta, un’equazione che parametra il Covid e l’arma principale per sconfiggerlo e che, a detta del virologo di fama internazionale, i dati fanno terminare con il segno positivo. E allora: «I vaccini si stanno dimostrando un formidabile ed efficace strumento per fermare il Covid – dichiara il professor Giorgio Palù –. Ora dobbiamo spiegarlo con chiarezza a chi è ancora dubbioso. I dati che arrivano da Israele vanno proprio in quella direzione, anche con la variante Delta». Palù, variante ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 luglio 2021), un’equazione che parametra il Covid e l’arma principale per sconfiggerlo e che, a detta del virologo di fama internazionale, i dati fanno terminare con il segno positivo. E allora: «Isi stanno dimostrando un formidabile ed efficace strumento per fermare il Covid – dichiara il professor Giorgio–. Ora dobbiamo spiegarlo con chiarezza a chi è ancora dubbioso. I dati che arrivano da Israele vanno proprio in quella direzione, anche con la»....

