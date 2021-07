Meteo domani giovedì 8 luglio | sole e caldo | ma anche temporali al Nord

(Di mercoledì 7 luglio 2021): la giornata dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo e dal, madaisul. Le previsioni del tempo per le aree del, del Centro e del Sud Italia. Foto PixabayLa giornata didovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo e dalgrazie all’anticiclone africano, madaisul. Secondo quanto riferito ...

I temporali più intensi, sia oggi pomeriggio che, potranno essere associati a forti raffiche di vento e grandinate. Un miglioramento è atteso dal tardo pomeriggio dia partire dai ...Leggi anche, le previsioni digiovedì 8 luglio: picco di 42° gradi al Sud, forti temporali al Nord Duramente colpite dal forte vento lineare - come testimonia Alessandro Piazza di "...in estensione dalla tarda mattinata di domani, giovedì 8 luglio, a Veneto e Friuli Venezia Giulia. (Fanpage.it) Venti: al mattino temporaneamente e localmente forti meridionali sui settori costieri di ...Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazion ...