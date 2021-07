Messi contro Neymar | in palio c’è la Coppa America | ecco dove vedere la finale

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Sarà Brasile-Argentina ladi2021. La Nazionale carioca ha battuto in semiil Perù grazie al gol dell’ex milanista Lucas Paquetà, invece l’Albiceleste ha sconfitto la Colombia per 4-3 ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi 1-1 per effetto delle reti dell’interista Lautaro Martinez e del colombiano Diaz. L’ultimo atto è in programma a Rio de Janeiro, nel mitico stadio Maracanã,le due Nazionali più forti del Sudsi affronteranno per la conquista del prestigioso titolo. Affermazione che Leocerca a ...