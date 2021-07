L’ultimo saluto a Raffaella Carrà, corteo funebre e camera ardente in Campidoglio: l’addio-tributo all’icona della TV (Di mercoledì 7 luglio 2021) Oggi a Roma il corteo funebre per rendere omaggio a Raffaella Carrà, l’unica vera icona della televisione italiana. Il suo feretro è partito dalla casa in cui viveva fino ad arrivare in Campidoglio. L’ultimo saluto a Raffaella Carrà, corteo funebre e camera ardente Un lungo addio-tributo di tre giorni per rendere omaggio a Raffaella Carrà,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 7 luglio 2021) Oggi a Roma ilper rendere omaggio a, l’unica vera iconatelevisione italiana. Il suo feretro è partito dalla casa in cui viveva fino ad arrivare inUn lungo addio-di tre giorni per rendere omaggio a,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

IlContiAndrea : #Iapino “Faccio un appello: chiedo a tutti i suoi fan, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come… - Tg1Rai : Ciao Raffa. Tutto è pronto per l'ultimo saluto alla Carrà. Teatri e centri di produzione omaggeranno l'artista. Poi… - Corriere : L’ultimo saluto a Raffaella Carrà: il corteo funebre a Roma - f_uccheddu : RT @EmanuelaSono: Roma si inchina dinanzi al passaggio del carro funebre che trasporta la Carrà per l'ultimo saluto. ?? - Nutizieri : Chiara Gualzetti, chiesa gremita per l’ultimo saluto -

