LIVE Berrettini-Auger-Aliassime 6-3 5-4, Wimbledon 2021 in DIRETTA: si va avanti a braccetto nel secondo set (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Grande prima al centro per il canadese. 0-15 Gioca una risposta bassa e insidiosa Berrettini, Auger-Aliassime sbaglia ancora di dritto. 5-4. Reagisce benissimo Berrettini che mantiene la supremazia al servizio e costringe Auger-Aliassime a servire per rimanere nel secondo set. 40-0 Bene con il servizio Berrettini che varia ancora, non dando punti di riferimento ad Auger-Aliassime. 30-0 Seconda molto carica giocata da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Grande prima al centro per il canadese. 0-15 Gioca una risposta bassa e insidiosasbaglia ancora di dritto. 5-4. Reagisce benissimoche mantiene la supremazia al servizio e costringea servire per rimanere nelset. 40-0 Bene con il servizioche varia ancora, non dando punti di riferimento ad. 30-0 Seconda molto carica giocata da ...

