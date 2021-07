Jorginho, l’agente svela il segreto del rigore che ha steso la Spagna (Di mercoledì 7 luglio 2021) Jorginho infallibile dagli 11 metri. Contro la Spagna l’ennesimo gioiello. l’agente dell’ex Napoli svela il suo segreto. Con il suo rigore ha fatto vivere agli italiani un’altra notte magica. Prosegue l’Europeo da favola di Jorginho, tra i principali protagonisti della Nazionale che domenica alle ore 21 affronterà in finale la vincente tra Inghilterra e Danimarca. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 7 luglio 2021)infallibile dagli 11 metri. Contro lal’ennesimo gioiello.dell’ex Napoliil suo. Con il suoha fatto vivere agli italiani un’altra notte magica. Prosegue l’Europeo da favola di, tra i principali protagonisti della Nazionale che domenica alle ore 21 affronterà in finale la vincente tra Inghilterra e Danimarca. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

