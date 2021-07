Italia-Spagna, tutta l’emozione dei protagonisti (Di mercoledì 7 luglio 2021) Quelle facce lì spiegano tutto. Sono lacrime e sorrisi, ansie spazzate via, dolci sogni che affiorano. Si vedono nelle strade e nelle piazze d’Italia prese d’assalto dopo il rigore di Jorginho. Perché l’Italia è in finale a Euro 2020 e allora è giusto festeggiare, per scrollarsi di dosso un anno di ingiustizie. Quelle stesse facce le abbiamo viste in campo, stravolte dalla fatica e abbracciate prima dei rigori. Poi trasformate in maschere di gioia quando l’ultimo penalty ha detto che la storia può essere ancora azzurra. Manca l’ultimo gradino, ancora a Wembley, contro una tra Danimarca e Inghilterra. Ma intanto è giusto festeggiate. Il ct Mancini dà il via ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 luglio 2021) Quelle facce lì spiegano tutto. Sono lacrime e sorrisi, ansie spazzate via, dolci sogni che affiorano. Si vedono nelle strade e nelle piazze d’prese d’assalto dopo il rigore di Jorginho. Perché l’è in finale a Euro 2020 e allora è giusto festeggiare, per scrollarsi di dosso un anno di ingiustizie. Quelle stesse facce le abbiamo viste in campo, stravolte dalla fatica e abbracciate prima dei rigori. Poi trasformate in maschere di gioia quando l’ultimo penalty ha detto che la storia può essere ancora azzurra. Manca l’ultimo gradino, ancora a Wembley, contro una tra Danimarca e Inghilterra. Ma intanto è giusto festeggiate. Il ct Mancini dà il via ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - ilfattovideo : Euro 2020, caroselli e clacson al Colosseo: esplode la gioia dopo la vittoria dell’Italia contro la Spagna – Video - Chicca141002 : RT @mirkonicolino: 'Meno seducente delle partite precedenti, per eliminare la #Spagna l'#Italia ha ritrovato realismo e abnegazione'. Sta… -