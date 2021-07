Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Istat: a maggio vendite dettaglio 0,2% mese, 13,3% anno: (ANSA) - ROMA, 07 LUG - A maggio 2021 si… - CorriereQ : Istat: a maggio vendite dettaglio +0,2% mese, +13,3% anno - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – A maggio 2021 l’Istat stima una lieve crescita su base mensile per le vendite al dettaglio (+0,2… - fisco24_info : Istat: a maggio vendite dettaglio +0,2% mese, +13,3% anno: In valore. In volume +0,4% mese,+14,1% anno, giù aliment… - ale_visentin : RT @dariodivico: Commercio al dettaglio/ A maggio 2021 lieve crescita congiunturale per le vendite al dettaglio (+0,2% in valore e +0,4% in… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat maggio

2021 si stima una lieve crescita congiunturale per le vendite al dettaglio (+0,2% in valore e +0,4% in volume). Lo rileva l'precisando che su base annua le vendite al dettaglio aumentano ...Su base tendenziale, a2021, le vendite al dettaglio aumentano del 13,3% in valore e del 14,1% in volume, grazie alla crescita del comparto non alimentare (+28,1% in valore e +28,0% in volume);...ROMA (ITALPRESS) – A maggio 2021 l’Istat stima una lieve crescita su base mensile per le vendite al dettaglio (+0,2% in valore e +0,4% in volume). Le vendite dei beni alimentari sono in calo (-2,0% in ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 lug - A maggio 2021 si stima una lieve crescita congiunturale per le vendite al dettaglio: +0,2% in valore e +0,4% in volume. Lo rende noto l'Istat. Le ...