Hackerata una Tesla (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il team ha spiegato come è riuscito ad accedere ai sistemi di infotainment di Tesla riuscendo ad aprire porte e bagagliaio dei veicoli elettrici. Due ricercatori esperti di sicurezza hanno descritto nel dettaglio come sono riusciti ad accedere da remoto a dei veicoli Tesla parcheggiati, trovando delle vulnerabilità informatiche nel software del sistema. I due ricercatori hanno pubblicato i loro risultati lo scorso 4 maggio spiegando come sono riusciti ad hackerare, tramite Wi-Fi, una parte del sistema informatico di Tesla (ConnMann) mediante l'utilizzo di un drone. Questa vulnerabilità permette agli hacker di poter accedere al ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il team ha spiegato come è riuscito ad accedere ai sistemi di infotainment diriuscendo ad aprire porte e bagagliaio dei veicoli elettrici. Due ricercatori esperti di sicurezza hanno descritto nel dettaglio come sono riusciti ad accedere da remoto a dei veicoliparcheggiati, trovando delle vulnerabilità informatiche nel software del sistema. I due ricercatori hanno pubblicato i loro risultati lo scorso 4 maggio spiegando come sono riusciti ad hackerare, tramite Wi-Fi, una parte del sistema informatico di(ConnMann) mediante l'utilizzo di un drone. Questa vulnerabilità permette agli hacker di poter accedere al ...

