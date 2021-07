Da Bergamo a Stefàno | Gualtieri diventa il cacciatore di grillini pentiti

(Di mercoledì 7 luglio 2021) “E’ chiaro che questa non è la prima volta che parliamo, ma i nostri incontri non sono stati su posti in lista, ma sui contenuti”, precisa subito il candidato sindaco del centrosinistra. Vedere Robertosullo stesso palco insieme all’ex vicesindaco grillino Lucae a quattro (ex)di peso dell’attuale consiliatura (Enrico, Donatella Iorio, Angelo Sturni e Marco Terranova) fa una certa impressione. La manovra di accostamento, ufficiale e a favor di telecamere e flash, dura due ore. E avviene sotto il tendone dei giardini Brancaccio, il luogo doveha presentato la ...

zemmu : RT @PoliticaPerJedi: @danstellina @zemmu @gualtierieurope @PdRoma 'Scolta, io a Roma ci vivo. Al Comune ci ho lavorato 8 anni. Stefano e Be… - PoliticaPerJedi : @danstellina @zemmu @gualtierieurope @PdRoma 'Scolta, io a Roma ci vivo. Al Comune ci ho lavorato 8 anni. Stefano e… - danstellina : @PoliticaPerJedi @gualtierieurope @PdRoma La storia di Bergamo va oltre la parentesi da vicesindaco, peraltro messo… - orproductionbg : La chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano sulla parte terminante del Sentierone è da quel punto che prende vita l'al… - arthemysya : @sergio19692 @liliaragnar @yukychankouran Queste scemenze le diceva un anno fa il dottor Stefano Manera ,che lavora… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo Stefàno

BergamoNews.it

Iniziativa del candidato sindaco del Pd con l'ex numero due di Virginia Raggi e quattro consiglieri comunali usciti dal M5s roberto gualtieri lucam5s virginia raggi 'E' chiaro che questa non è la prima volta che parliamo, ma i nostri incontri non sono stati su posti in lista, ma sui contenuti', precisa subito il candidato sindaco del ...Chiara Gambirasio (, 1996) vive e lavora tra Milano e. La sua ricerca si dispiega in varie discipline e sottende come minimo comun denominatore il principio pittorico di codifica del ...