Concorso Stem 2021, primi dati ufficiali: ecco ammessi all’orale e calendari prove (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un'ecatombe di candidati certificata, adesso, dai numeri ufficiali. Arrivano le prime conferme di quanto già segnalato da Orizzonte Scuola nella giornata di venerdì. Bassi, bassissimi numeri di promossi alla prova orale. ecco gli ammessi agli orali e i calendari delle prove. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un'ecatombe di candicertificata, adesso, dai numeri. Arrivano le prime conferme di quanto già segnalato da Orizzonte Scuola nella giornata di venerdì. Bassi, bassissimi numeri di promossi alla prova orale.gliagli orali e idelle. L'articolo .

ProDocente : Concorso Stem, Gissi (Cisl Scuola): “Boom di bocciature frutto di un modello di reclutamento fallimentare” - orizzontescuola : Concorso Stem, Gissi (Cisl Scuola): “Boom di bocciature frutto di un modello di reclutamento fallimentare” - verklaus : @AzzolinaLucia @tpi Il fallimento, caro ex-Ministro, viene da lontano. Nessuno ha pubblicato quelli che erano i tes… - verklaus : @mariopittoni @orizzontescuola Coraggio, Sen.Pittoni!?? Saranno in moltissimi a ricordare le Sue proposte, e il CAOS… - messveneto : Concorso “Stem” per insegnanti: quasi metà precari bocciati in matematica e informatica -