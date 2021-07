Cinema all’aperto nel Giardino Loris Fortuna (Di mercoledì 7 luglio 2021) È ufficialmente estate: giovedì 8 luglio riapre l’Arena Cinematografica all’aperto! Sul grande schermo del Giardino Loris Fortuna Angeli Perduti di Wong Kar Wai in versione restaurata L’estate è fatta di simboli: dai gelati ai tormentoni musicali, dalle granite alle creme solari. Ma c’è un simbolo che dichiara, più di tutti gli altri, l’inizio ufficiale dell’estate: il Cinema all’aperto. E anche a Udine, da giovedì 8 luglio, il simbolo estivo per eccellenza farà finalmente ritorno! Stiamo parlando dell’Arena all’aperto del Giardino ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 7 luglio 2021) È ufficialmente estate: giovedì 8 luglio riapre l’Arenatografica! Sul grande schermo delAngeli Perduti di Wong Kar Wai in versione restaurata L’estate è fatta di simboli: dai gelati ai tormentoni musicali, dalle granite alle creme solari. Ma c’è un simbolo che dichiara, più di tutti gli altri, l’inizio ufficiale dell’estate: il. E anche a Udine, da giovedì 8 luglio, il simbolo estivo per eccellenza farà finalmente ritorno! Stiamo parlando dell’Arenadel...

GazzChianti : GREVE IN CHIANTI - Cinema all’aperto nella terrazza della Casa del Popolo di Greve in Chianti: ogni giovedì di lugl… - p3rfectxnow : stando in campeggio hanno mandato la partita nel cinema all'aperto e quando hanno segnato il rigore hanno tirato le… - fabioruffinengo : Calamandrana | Cinema all'aperto 2021: 'Inside Out' - roeroelectric : Alla fondazione Prada debutta il cinema all'aperto #Eventi - Lamalucis : @Lix_wan_Kenobi COMUNQUE ABBIAMO LETTERALMENTE FATTO UN CINEMA ALL'APERTO/CHIUSO PER QUESTA PARTITA -

