Centrodestra, la De Stasio: "Mia candidatura a disposizione, non voglio essere io il problema" (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl Centrodestra non trova la quadra e Rosetta De Stasio fa un passo di lato: "Non vorrei che fosse il mio nome la causa del mancato accordo della coalizione di Centrodestra". L'avvocatessa beneventana, indicata da più partiti e liste civiche come candidato sindaco del Centrodestra, dunque, restituisce la palla ai partiti: "Nessuno deve sentirsi obbligato nei miei confronti" – scrive in una lettera che di seguito pubblichiamo integralmente: "Alla luce dell'impasse venutasi a creare nel Centrodestra beneventano, ritengo opportuno mettere a disposizione delle ...

