Borsa: Tokyo, apertura in calo ( - 1,33%) (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in netto ribasso, appesantita dalla contrazione degli indici azionari statunitensi, con lo S&P 500 che interrompe la serie positiva di sette sedute. In ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ladiavvia le contrattazioni in netto ribasso, appesantita dalla contrazione degli indici azionari statunitensi, con lo S&P 500 che interrompe la serie positiva di sette sedute. In ...

Advertising

Faido1Alessio : Borsa: Tokyo, apertura in calo (-1,33%) - padovesi58a : Borsa: Tokyo, apertura in calo (-1,33%) - CorriereQ : Borsa: Tokyo, apertura in calo (-1,33%) - DividendProfit : Borsa: Tokyo, apertura in calo (-1,33%) – Economia - giornaleradiofm : Approfondimenti: Borsa: Tokyo, apertura in calo (-1,33%): (ANSA) - TOKYO, 07 LUG - La Borsa di Tokyo avvia le contr… -