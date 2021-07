Antonio | sessantenne senza fissa dimora | legato e picchiato per 70 euro

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Untetto di 60 anni è statoa Foggia: sconcertanti le ragioni alla base dell’aggressione., uomo di circa 60 anni è stato oggetto di una gravissima aggressione nella periferia di Foggia, all’interno di un casolare abbandonato in via San Severo: ilfoggiano, unche vive nel luogo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Silvestro52 : @antonio_bordin Considerato che a casa non vengono neanche se muori (in quel caso consigliano chiamata al 118) non… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio sessantenne

Leggilo.org

Per lei, una, è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e sostituzione di persona. I fatti Gli agenti, coordinati dal dottoreMagno, durante un posto di controllo,...... l'umorismo e la comicità, tra canzoni e monologhi di unnapoletano che si guarda allo ... Da Wertmuller a Chiti, da Ruccello a Santanelli e poi Moscato, Letizia Russo eTarantino, ...Il fratello, Antonio Castangia, ascoltato prima dal magistrato e poi dai carabinieri: «Ho detto loro tutto quello che so» ...Gela. Oltre trecento pagine per illustrare dettagliatamente la struttura del clan, che affidato al sessantenne Salvatore Rinzivillo, avrebbe tentato di fare ...