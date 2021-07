(Di mercoledì 7 luglio 2021) Le sue condizioni si erano aggravate nella giornata di ieri, tanto da rendere necessario il ricovero in terapia intensiva. Oggi, all'età di 79, il mondo della F1 dice, ex ...

Advertising

ciricandy_io : RT @Gazzetta_it: F1 Addio a Carlos #Reutemann. L'ex Ferrari se ne va all'età di 79 anni - Foodef11 : Addio a Carlos Reutemann. L'ex Ferrari se ne va a 79 anni - marcellosbranco : RT @Gazzetta_it: F1 Addio a Carlos #Reutemann. L'ex Ferrari se ne va all'età di 79 anni - mariobianchi18 : Un ottimo pilota ed un gran signore, come Clay Regazzoni. - Last__Dinosaur : RT @tifosiclub: Addio a Carlos Reutemann. L'ex Ferrari se ne va a 79 anni ?@Gazzetta_it? -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Carlos

La Gazzetta dello Sport

Le sue condizioni si erano aggravate nella giornata di ieri, tanto da rendere necessario il ricovero in terapia intensiva. Oggi, all'età di 79 anni, il mondo della F1 diceReutemann, ex pilota della Ferrari nei Mondiali 1977 e 1978. I problemi dell'argentino erano iniziati nel 2017, quando gli venne diagnosticato un tumore al fegato. Anni di lotta alla ...Per il cartellino di DiegoMonchi ha infatti fissato un prezzo importante , quasi 40 milioni ... Stando alle ultime indiscrezioni, l'dell'esterno destro classe 1987 è praticamente certo, ...La Formula 1 piange la scomparsa di Carlos Reutemann. L'ex pilota argentino è morto a 79 anni, dopo una lunga battaglia con un cancro al fegato, che lo aveva colpito nel 2017. Da martedì si trovava ...La Formula 1 piange la scomparsa di Carlos Reutemann. L'ex pilota argentino è morto a 79 anni, dopo una lunga battaglia con un cancro al fegato, che lo aveva colpito nel 2017. Da martedì si trovava ri ...