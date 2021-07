“A tuo figlio viene un infarto”: messaggi shock sul web, la risposta agli hater della moglie di Morata (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nel corso della semifinale tra Italia e Spagna, la moglie di Morata è stata attaccata dagli hater con frasi vergognose e insulse. Ogni volta che capita qualcosa del genere le persone che hanno un minimo di senso critico e di coscienza si domanda come sia possibile scendere a simili livelli di bassezza, cattiveria e stupidità. Ci si interroga se davvero, come si pensa facendo riferimento a sé stessi, le persone siano meglio di così e per quale motivo ancora oggi sia possibile, dopo numerosi episodi di questo tipo, che cose del genere capitino. Ieri sera, dopo il gol di ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nel corsosemifinale tra Italia e Spagna, ladiè stata attaccata dcon frasi vergognose e insulse. Ogni volta che capita qualcosa del genere le persone che hanno un minimo di senso critico e di coscienza si domanda come sia possibile scendere a simili livelli di bassezza, cattiveria e stupidità. Ci si interroga se davvero, come si pensa facendo riferimento a sé stessi, le persone siano meglio di così e per quale motivo ancora oggi sia possibile, dopo numerosi episodi di questo tipo, che cose del genere capitino. Ieri sera, dopo il gol di ...

Advertising

CarloVerdelli : Non si spara sui migranti. Non si finanzia chi gli spara.Non si torturano i detenuti (#SantaMariaCapuaVetere e altr… - DovELaMiaMente : @roramorry ho aperto il tuo profilo spotify ed ho visto Aspra, ad Aspra o ci vivi o ci vai solo perché sei di Ficar… - lucasiviero11 : @ninopiovesan @amnestyitalia @licia__ Se al posto di Zaky ci fosse tuo figlio saresti ancora così infastidito? - Speedymary73 : L'amore è mio figlio che dice:'Mamma, mi dispiace che devi lavorare pure oggi che è il tuo compleanno.' - Giosue38964236 : +22 #auguri amore nostro!???? Vorremmo venire a Teramo dove lavori solo per un abbraccio!???? Vabbe abbracciamo tuo fig… -