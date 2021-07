Vaccini, a Napoli successo per i richiami: nuovo open day il 10 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Continua il successo di adesioni per gli open days delle seconde dosi dell’Asl Napoli 1. Sono state esaurite le disponibilità di dosi del 3 e 4 luglio in sole due ore e poi in due giorni sia quelle del 5 e 6 luglio che quelle del 7 e 8 luglio, quindi l’ASL Napoli 1 Centro ha già programmato per sabato 10 luglio un’ulteriore opportunità di ricevere la seconda dose entro il minimo di 21 giorni dalla somministrazione della prima dose. Gli open day seconda dose saranno aperti a tutti coloro ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Continua ildi adesioni per glidays delle seconde dosi dell’Asl1. Sono state esaurite le disponibilità di dosi del 3 e 4in sole due ore e poi in due giorni sia quelle del 5 e 6che quelle del 7 e 8, quindi l’ASL1 Centro ha già programmato per sabato 10un’ulteriore opportunità di ricevere la seconda dose entro il minimo di 21 giorni dalla somministrazione della prima dose. Gliday seconda dose saranno aperti a tutti coloro ...

