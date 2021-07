Ultime Notizie Roma del 06-07-2021 ore 13 | 10

(Di martedì 6 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Secondo te tranquilla per Papa Francesco ricoverato al Gemelli dopo l’intervento di domenica al colon fonti ospedaliere riferiscono di un decorso regolare la degenza durerà complessivamente 7 giorni salvo complicazioni dopo quello di lunedì a mezzogiorno che descriveva il papà in buone condizioni generali vigili in respiro spontaneo non è stato diramato nessun altro Bollettino medico Raffaella Carrà è morta all’età di 78 anni Raffaella ci ha lasciati andare in un mondo migliore dove la sua umanità la sua inconfondibile risata il suo straordinario talento riprenderanno per ...

La Russia ha registrato nelle24 ore 737 morti per coronavirus. Si tratta di un nuovo record negativo, per la prima volta oltre quota settecento. Lo riporta il centro di crisi per la lotta al virus, ripreso dalla Tass.Alla variante Delta - ritenuta due volte più contagiosa - sono stati attribuiti in Israele il 90% dei nuovi casi nelledue settimane.Reply ha annunciato oggi di aver sviluppato una soluzione end-to-end per robot mobili autonomi (AMR) su Microsoft Azure in grado di implementare rapid ...Il M5S è intenzionato a chiedere uno slittamento del voto dell'Aula della Camera per eleggere due membri del CDA Rai, previsto per domani a Montecitorio. Lo apprende l'ANSA da fonti parlamentari di ma ...