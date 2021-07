Uganda, solo a giugno più vittime rispetto a tutto il 2020 e il 42% dei contagi. “Virus colpisce soprattutto chi ha 20-39 anni” (Di martedì 6 luglio 2021) È uno dei Paesi dell’Africa dove il coronaVirus sta avanzando più rapidamente e dove la variante Delta, altamente contagiosa, a oggi rappresenta il 97% dei casi. In Uganda, nell’ultimo mese, il Covid-19 ha provocato più vittime rispetto all’intero anno precedente: dei 954 morti dall’inizio della pandemia, 594 sono stati registrati solo nel mese di giugno. La situazione contagi è allarmante: i 33.158 nuovi casi registrati a giugno corrispondono al 42% di tutti i casi registrati dall’inizio della pandemia (che ammontano a 79.089). Ad oggi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) È uno dei Paesi dell’Africa dove il coronasta avanzando più rapidamente e dove la variante Delta, altamenteosa, a oggi rappresenta il 97% dei casi. In, nell’ultimo mese, il Covid-19 ha provocato piùall’intero anno precedente: dei 954 morti dall’inizio della pandemia, 594 sono stati registratinel mese di. La situazioneè allarmante: i 33.158 nuovi casi registrati acorrispondono al 42% di tutti i casi registrati dall’inizio della pandemia (che ammontano a 79.089). Ad oggi ...

