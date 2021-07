Ue spinge su finanza verde | arriva standard su Green bond

(Di martedì 6 luglio 2021) Nel mercato sempre più ampio dei, le obbligazioni legate ad attività economiche con impatto positivo per l'ambiente,unoeuropeo. La Commissione Ue ha proposto oggi un ...

Il regolamento sui Green Bond è accompagnato da un documento strategico per facilitare l'accesso allasostenibile alle Pmi e ai consumatori, rafforzare la capacità delle banche e degli ...Inoltre, la necessità di reperire risorsemolti enti locali a privarsi del proprio ...che intenda affrontare seriamente questo tema sarà chiamata a scontrarsi con le attuali regole della...Nel mercato sempre più ampio dei Green bond, le obbligazioni legate ad attività economiche con impatto positivo per l'ambiente, arriva uno standard europeo. (ANSA) ...(Teleborsa) – Quest’anno il PIL italiano crescerà del 5,3%, una stima al rialzo rispetto al +4,7% delle previsioni a marzo e superiore al tasso di crescita atteso per l’Eurozona ...