Tour de France 2021 | Mark Cavendish è tornato quello di un tempo o il livello dei velocisti è più modesto?

(Di martedì 6 luglio 2021)è letteralmente rinato in questo. Cannonball, in questi primi dieci giorni dide, è stato uno degli assoluti protagonisti della gara. Il velocista della Deceuninck-Quick Step ha conquistato tre tappe e, ora, veste la maglia verde con ampio vantaggio sul secondo. Al britannico, adesso, manca solamente una vittoria per eguagliare il record di trentaquattro successi parziali colti sulle strade della Grande Boucle da sua maestà Eddy Merckx. Viene, però, da chiedersi se il dominio dinon sia favorito da un parcodi qualità non ...

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

de, la favola continua. Terza vittoria di Cavendish e calcio definitivo al "buco nero", al tormento della depressione . Vittoria in volata preparata da un "treno" semplicemente perfetto. ...WOUT VAN AERT (JUMBO - VISMA) VOTO 8 : Oggi abbiamo visto la miglior versione di Van Aert da inizio. Sgomita bene nelle fasi di preparazione dello sprint, riesce a prendere la ruota di Cavendish,...Mark Cavendish ha conquistato il suo terzo successo in quest'edizione della Grande Boucle nell'odierna decima tappa del Tour de France 2021. Cannonball è stato lanciato in modo a dir poco perfetto da ...Pogacar sempre maglia gialla. La decima tappa del Tour de France 2021 viene vinta da Mark Cavendish: tris in quest’edizione, la 33.esima in carriera per il britannico della Deceuninck-Quick Step, che ...