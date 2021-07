Scuola, in Veneto ipotesi inizio scuola a fine settembre 2021 per dare spazio al turismo (Di martedì 6 luglio 2021) L’annuncio ha sorpreso molti. A poco meno di tre settimane dall’ufficializzazione del calendario scolastico, il presidente del Veneto Luca Zaia ha comunicato dell’ipotesi di far ripartire le lezioni a fine settembre anziché a metà mese, come previsto. Il governatore ha dichiarato: "Abbiamo fatto una delibera 'aperta' per spostare la data". Leggi su tg24.sky (Di martedì 6 luglio 2021) L’annuncio ha sorpreso molti. A poco meno di tre settimane dall’ufficializzazione del calendario scolastico, il presidente delLuca Zaia ha comunicato dell’di far ripartire le lezioni aanziché a metà mese, come previsto. Il governatore ha dichiarato: "Abbiamo fatto una delibera 'aperta' per spostare la data".

Advertising

andreastoolbox : Scuola Veneto, ipotesi inizio scuola a fine settembre 2021: Spazio a turismo | Sky TG24 - ProDocente : Posticipare ritorno a scuola in Veneto? D’incà: “Sbagliato. Sarebbe dannoso per i nostri ragazzi” - TV7Benevento : Scuola: D'Incà, 'sbagliato posticipare riapertura in Veneto, danno per ragazzi'... - orizzontescuola : Posticipare ritorno a scuola in Veneto? D’incà: “Sbagliato. Sarebbe dannoso per i nostri ragazzi” - SkyTG24 : Scuola, in Veneto ipotesi inizio scuola a fine settembre 2021 per dare spazio al turismo -