Prestiti di denaro e minacce in caso di ritardo nei pagamenti: due arresti a Taranto (Di martedì 6 luglio 2021) Taranto - Prestavano denaro a persone con gravi disagi economici e, in caso di ritardi nel saldo delle rate, assumevano nei loro confronti atteggiamenti minacciosi e talvolta violenti: per il reato di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 6 luglio 2021)- Prestavanoa persone con gravi disagi economici e, indi ritardi nel saldo delle rate, assumevano nei loro confronti atteggiamenti minacciosi e talvolta violenti: per il reato di ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Prestiti di denaro e minacce in caso di ritardo nei pagamenti: due arresti a Taranto - VincenzoImpera1 : “Seguite il denaro, non gli uomini….” La valutazione del merito nel credito al consumo ispirata alla intuizione di… - AldTar : @pietropizzati @AleSedilo @foisluca84 Lo Stato perde denaro dove non serve da sempre. Questo governo(come consuetud… - Giorno_Monza : Dai piccoli prestiti alle minacce Così estorceva denaro al vicino - arthemysya : RT @FProibito: La terribile depressione degli anni Trenta, in cui morirono di fame uomini, donne e bambini in un mondo di abbondanza, fu ca… -