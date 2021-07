Pietrelcina | la proposta di Scocca all’Asl | “Rendiamo l’ex Casa del Pellegrino un Ospedale di Comunità”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Nella giornata di ieri il Presidente De Luca, in visita a Benevento, ha dichiarato a proposito degli Ospedali diinseriti nel PNRR: “Uno degli obiettivi del Ministero della Salute è quello di realizzare ‘ospedali o case di’ ogni 30mila abitanti. In questo momento stiamo lavorando con i direttori generali delle ASL per individuare i luoghi nei quali collocare queste case di. Stiamo lavorando per avere la mappa per capire dove collocare queste strutture”. Così in una nota Alessio, consigliere comunale die animatore della ...