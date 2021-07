Maria De Filippi torna in tv con una prima serata: di cosa si tratta? (Di martedì 6 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Maria De Filippi torna in prima serata tra qualche giorno: scopriamo insieme di quale programma si tratta. E’ tempo di novità per l’estate di Canale Cinque che per le prossime prime serate si arricchisce di nuove repliche di programmi già andati in onda in passato con grande successo. Ad aprire le porte a queste repliche Leggi su youmovies (Di martedì 6 luglio 2021) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Deintra qualche giorno: scopriamo insieme di quale programma si. E’ tempo di novità per l’estate di Canale Cinque che per le prossime prime serate si arricchisce di nuove repliche di programmi già andati in onda in passato con grande successo. Ad aprire le porte a queste repliche

Advertising

IlContiAndrea : Il saluto di Maria De Filippi a #RaffaellaCarrà ?? - humboldttianofm : RT @IlContiAndrea: Il saluto di Maria De Filippi a #RaffaellaCarrà ?? - Fausto77969754 : @janavel7 Concordo ed aggiungo che al tempo Carrà era considerata nazionalpopolare (nell'accezione sminuente) da ta… - emmalilla70 : RT @MauryKostanzo: 'Non riesco a salutarti perché so che tanto ti vedo sempre'. Il pensiero di Maria De Filippi per #RaffaellaCarra. ?? http… - infoitcultura : Maria De Filippi , il nuovo atroce lutto | Il messaggio di addio : “Solo lei sapeva come fare” -