M5S | Grillo | “Ricucire lo strappo? Sì | no | forse…”

(Di martedì 6 luglio 2021) Proverà alo? “Sì, no, non lo so, forse, può darsi, sì! Sceglietevi una risposta”. Lo ha detto Beppe, rispondendo a una domanda sulle tensioni con Giuseppe Conte e sullo scontro interno al M5S, a Stasera Italia news su Retequattro. Oggi non trapela nulla dal lavoro dei 7 ‘sminatori’, i pontieri del M5S. In queste ore i 7 chiamati a trovare la quadra sullo statuto -Luigi Di Maio, Roberto Fico, Stefano Patuanelli, Vito Crimi, Tiziana Beghin, Davide Crippa ed Ettore Licheri- ma anche su codice etico e carta dei valori, stanno mantenendo la linea del silenzio: “Meglio procedere nel pieno riserbo”, la voce che ...

"Nonostante i passi avanti evidenti, il negoziato rimane difficile", spiegano fonti. "Bisogna ...di un Vito Crimi che si mostra - a detta di alcuni eletti - "spavaldo" nei confronti di. Voci,...Proverà a ricucire lo strappo? 'Sì, no, non lo so, forse, può darsi, sì! Sceglietevi una risposta'. Lo ha detto Beppea Stasera Italia news, su Retequattro.Ora i Cinque Stelle provano a coinvolgere anche Beppe Grillo e Giuseppe Conte con i loro rispettivi ... «Nonostante i passi avanti evidenti, il negoziato rimane difficile», spiegano fonti M5S.Roma, 6 lug. Proverà a ricucire lo strappo? "Sì, no, non lo so, forse, può darsi, sì! Sceglietevi una risposta". Lo ha detto Beppe Grillo a Stasera Italia news, ...