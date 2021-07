La procura di Biella: 'La morte di Sandro Tognatti non causata dal vaccino AstraZeneca' (Di martedì 6 luglio 2021) La procura di Biella ha messo la parola fine sulla morte di Sandro Tognatti, l'insegnante di musica di 57 anni, deceduto il giorno dopo aver ricevuto la prima dose di AstraZeneca: "Nessuna causalità ... Leggi su globalist (Di martedì 6 luglio 2021) Ladiha messo la parola fine sulladi, l'insegnante di musica di 57 anni, deceduto il giorno dopo aver ricevuto la prima dose di: "Nessuna causalità ...

