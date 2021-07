Inter, è ora di liberarsi degli esuberi: l’ex Milan ti può aiutare (Di martedì 6 luglio 2021) I rappresentanti del Benfica sono a Milano per trovare l’accordo con l’Inter, dopo aver trovato nei giorni scorsi quello col giocatore. Continua a muoversi il mercato dell’Inter, intenta in primo luogo a liberarsi degli esuberi e a concludere dunque importanti operazioni in uscita, per fare cassa. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI! Dopo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 6 luglio 2021) I rappresentanti del Benfica sono ao per trovare l’accordo con l’, dopo aver trovato nei giorni scorsi quello col giocatore. Continua a muoversi il mercato dell’, intenta in primo luogo ae a concludere dunque importanti operazioni in uscita, per fare cassa. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI! Dopo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MarcoBovicelli : #Inter, dirigenza (#RuiCosta) del #Benfica a Milano per chiudere #JoaoMario: incontro a pranzo con l’agente del gio… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, MAROTTA: 'CESSIONE HAKIMI IN FASE CONCLUSIVA Nel giro di un giorno dovrebbe essere chiusa.… - Calcio_Casteddu : ? Sirene inglesi per il cagliaritano ???? Prestazioni sempre all'altezza ? La situazione #Barella #Inter #Liverpool - tiblaster21 : RT @MarcoBovicelli: #Inter, dirigenza (#RuiCosta) del #Benfica a Milano per chiudere #JoaoMario: incontro a pranzo con l’agente del giocato… - bp1904 : RT @MarcoBovicelli: #Inter, dirigenza (#RuiCosta) del #Benfica a Milano per chiudere #JoaoMario: incontro a pranzo con l’agente del giocato… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter ora RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2021/ Focus sul Prishtina, diretta gol live score ... poi in finale ha battuto ancora per 2 - 0 gli andorrani dell'Inter Escaldes e con merito ha dunque ... a cui davvero non vediamo l'ora di dare la parola. Juventus ammessa in Champions League/ Ufficiale:...

E alla fine Sarri ci spiegò tutto ... l'Inter all'andata, il Milan al ritorno. Pensavano che siccome l'idea di calcio era vicina a ... Ma hanno commesso un altro errore di valutazione, perchè Pirlo ora, e probabilmente anche in futuro, non ...

Gagliardini profilo perfetto della nuova Inter: oggi è l’unico incedibile in rosa Inter-News.it Hakimi-PSG, c’è la firma: cifre e dettagli del contratto Achraf Hakimi lascia l'Inter e diventa un nuovo giocatore del PSG: c'è la firma sul contratto, si aspetta soltanto l'annuncio ufficiale.

Ufficiale, Kolarov rinnova con l’Inter E’ ufficiale il rinnovo per un anno del contratto che lega Kolarov all’Inter. L’accordo era stato già ampiamente annunciato da settimane, ma l’ufficialità è arrivata in queste ore. Kolarov è rimasto s ...

... poi in finale ha battuto ancora per 2 - 0 gli andorrani dell'Escaldes e con merito ha dunque ... a cui davvero non vediamo l'di dare la parola. Juventus ammessa in Champions League/ Ufficiale:...... l'all'andata, il Milan al ritorno. Pensavano che siccome l'idea di calcio era vicina a ... Ma hanno commesso un altro errore di valutazione, perchè Pirlo, e probabilmente anche in futuro, non ...Achraf Hakimi lascia l'Inter e diventa un nuovo giocatore del PSG: c'è la firma sul contratto, si aspetta soltanto l'annuncio ufficiale.E’ ufficiale il rinnovo per un anno del contratto che lega Kolarov all’Inter. L’accordo era stato già ampiamente annunciato da settimane, ma l’ufficialità è arrivata in queste ore. Kolarov è rimasto s ...