Il tiro, il gol, la scivolata sul prato di Wembley: Chiesa la sblocca così (Di martedì 6 luglio 2021) Le immagini del gol con cui Federico Chiesa al 60' spezza la parità nella semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna Leggi su video.gazzetta (Di martedì 6 luglio 2021) Le immagini del gol con cui Federicoal 60' spezza la parità nella semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna

Advertising

CB_Ignoranza : “Palla tagliata, messa fuori, c’è Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, GOOOOLLLLLLLL, GOLLLLLLL, GOL DI GROSS… - SkySport : ?? INSIGNE COL TIRO A GIROOOOO?? ???? Il numero ?? segna dalla sua 'mattonella' ?? Gli HL ?? - juve3stars : Qualsiasi tiro a girare per i giornalisti RAI rappresenta emulazione del gol di Insigne. Come se lo avesse inventato lui sto tiro. - Jankovisicki : 'Il tiro alla Insigne fa proseliti' cit. Alberto Rimedio (sul gol di Chiesa) #ItaliaSpagna - colossale : In effetti un tiro in porta, un gol. Potrebbe essere buono, se fossero di più. #ItaliaSpagna -