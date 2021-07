Il comico Paolo Rossi fa autocritica: la satira sparava su Berlusconi per fare soldi, fu un errore (Di martedì 6 luglio 2021) Con Silvio Berlusconi la satira di sinistra ha fatto i soldi. Lo confessa, facendo autocritica, il comico Paolo Rossi in un’intervista al Corriere del Veneto. Si presentavano, i comici di allora, come i paladini dell’Italia democratica e antifascista, i nemici del conflitto di interessi, quelli che volevano salvare il Paese dagli effetti deteriori del Berlusconismo. In realtà era molto facile, e comodo, sparare su Palazzo Grazioli. Paolo Rossi: bisogna ammettere gli errori Dice oggi Paolo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 luglio 2021) Con Silvioladi sinistra ha fatto i. Lo confessa, facendo, ilin un’intervista al Corriere del Veneto. Si presentavano, i comici di allora, come i paladini dell’Italia democratica e antifascista, i nemici del conflitto di interessi, quelli che volevano salvare il Paese dagli effetti deteriori delsmo. In realtà era molto facile, e comodo, sparare su Palazzo Grazioli.: bisogna ammettere gli errori Dice oggi...

SecolodItalia1 : Il comico Paolo Rossi fa autocritica: la satira sparava su Berlusconi per fare soldi, fu un errore… - beadichicca : @Paolo__Ferrara Lei ci mancherà davvero. Un comico che ci ha fatto sbellicare. - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 appuntamento con #Colorado, la riproposizione della ventesima edizione dello storico progra… - _PaoloRuffini : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 appuntamento con #Colorado, la riproposizione della ventesima edizione dello storico progra… - Paolo68433170 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 appuntamento con #Colorado, la riproposizione della ventesima edizione dello storico progra… -

Ultime Notizie dalla rete : comico Paolo Paolo Rossi, 'Che errore con Berlusconi. Mi pagavano per insultarlo, ma...' Paolo Rossi, 'Che errore con Berlusconi. Mi pagavano per insultarlo' Il comico Paolo Rossi a distanza di molti anni ammette l'errore: 'Sbagliato il bersaglio con Silvio Berlusconi . Siamo noi, non è quel finto conforto che dà gridare 'il re è nudo' e lasciare le cose così ...

Il teatro d'estate protagonista nel prato della pieve millenaria Progetta linguaggi comico barocchi. Decide di rinascere a nuova vita digerendo il suo passato e i ... Inizia la sua carriera nel cabaret e nel 1972 forma con Paolo Nativi e Athina Cenci i Giancattivi, ...

Paolo Rossi: «Con Berlusconi abbiamo fatto i soldi. Ma è stato un errore» Corriere della Sera "La lettera" di Paolo Nani all'Auditorium Montalcini di Mirandola Con La lettera ideato e interpretato da Paolo Nani prosegue mercoledì prossimo 7 luglio alle 21.30 al giardino ex Cassa di Risparmio in piazza Matteotti a Mirandola la stagione teatrale estiva dell’Au ...

Paolo Rossi, "Che errore con Berlusconi. Mi pagavano per insultarlo, ma..." Il comico: "Nominavi il nome e la gente rideva, rideva... però il problema era che poi lo votavano. Ho sbagliato il bersaglio devo ammetterlo" ...

Rossi, 'Che errore con Berlusconi. Mi pagavano per insultarlo' IlRossi a distanza di molti anni ammette l'errore: 'Sbagliato il bersaglio con Silvio Berlusconi . Siamo noi, non è quel finto conforto che dà gridare 'il re è nudo' e lasciare le cose così ...Progetta linguaggibarocchi. Decide di rinascere a nuova vita digerendo il suo passato e i ... Inizia la sua carriera nel cabaret e nel 1972 forma conNativi e Athina Cenci i Giancattivi, ...Con La lettera ideato e interpretato da Paolo Nani prosegue mercoledì prossimo 7 luglio alle 21.30 al giardino ex Cassa di Risparmio in piazza Matteotti a Mirandola la stagione teatrale estiva dell’Au ...Il comico: "Nominavi il nome e la gente rideva, rideva... però il problema era che poi lo votavano. Ho sbagliato il bersaglio devo ammetterlo" ...