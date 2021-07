Dove vedere Italia Spagna a Roma: maxischermi, locali ed eventi per la semifinale degli Europei di stasera 6 luglio 2021 (Di martedì 6 luglio 2021) Si giocherà questa sera a Londra la partita, valida per le semifinali degli Europei, tra Italia e Spagna. Ma Dove sarà possibile tifare la nazionale e seguire il match in diretta nella Capitale? Tra maxischermi nelle piazze, locali ed eventi, il programma è ricco e variegato. Dove ci sono i maxischermi per vedere Italia Spagna a Roma? A Piazza del Popolo c’è il Football Village di Euro 2020: ci sono due maxischermi e l’ingresso è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 luglio 2021) Si giocherà questa sera a Londra la partita, valida per le semifinali, tra. Masarà possibile tifare la nazionale e seguire il match in diretta nella Capitale? Tranelle piazze,ed, il programma è ricco e variegato.ci sono iper? A Piazza del Popolo c’è il Football Village di Euro 2020: ci sono duee l’ingresso è ...

